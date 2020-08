Alstom: evoluzioni negative in conti Bombardier Transport, gruppo resta fiducioso

10 Agosto 2020 09:34

Parigi, 10 ago. (Adnkronos) – Nonostante nei conti trimestrali di Bombardier Transport “emergano evoluzioni negative e non previste”, Alstom conferma “la sua ferma convinzione” circa la strategicità dell’acquisizione di Bombardier Transport e si dice “fiduciosa nella capacità a ristabilire nel medio termine la redditività e le performance commerciali delle attività di Bombardier Transport”. E’ quanto sottolinea in una nota Alstom commentando i dati diffusi dal gruppo canadese lo scorso 6 agosto. Nei giorni scorsi era arrivato il via libera condizionato della Commissione Ue all’operazione di acquisizione di Bombardier Transport da parte del gruppo francese.

Alstom, si legge ancora nella nota, “terrà conto delle conseguenze di queste evoluzioni finanziarie e operative durante le discussioni a venire con Bombardier e terrà il mercato informato se necessario”.