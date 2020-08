Alluvione di Palermo: 900 mila euro dalla Protezione Civile alle famiglie che hanno subito danni

7 Agosto 2020 11:17

Sicilia. All’Ars approvata legge per stanziare 900 mila euro per le famiglie colpite dall’alluvione di Palermo dello scorso 15 luglio: “Prossimo obiettivo verificare quante famiglie sinistrate in Sicilia non abbiano mai ricevuto un euro dalle istituzioni”

Un contributo straordinario di 900 mila euro in favore delle famiglie palermitane che hanno subìto danni causati dall’alluvione dello scorso 15 luglio. A concederlo sarà la Protezione civile della presidenza della Regione Siciliana in forza di una legge appena approvata dall’Assemblea regionale siciliana.

Il Comune capoluogo potrà utilizzare le risorse sulla base di una delibera di Giunta che determina i criteri, l’individuazione dei destinatari e le modalità di erogazione. Dovrà essere data la priorità ai privati con il reddito Isee più basso e alle imprese proporzionalmente con il danno maggiore.

“Un segno di attenzione da parte della Regione – sottolinea il governatore Nello Musumeci – a chi è rimasto coinvolto nella tempesta d’acqua che il mese scorso non ha risparmiato la città capoluogo. Un obiettivo futuro sarà quello di verificare quante famiglie sinistrate in Sicilia non abbiano mai ricevuto un euro dalle istituzioni, anche a distanza di anni dalla calamità. E lo faremo in collaborazione con i Comuni per evitare di lasciare indietro chi rischia di essere colpito due volte”.