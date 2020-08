Maltempo, la protezione civile lancia l’allerta arancione per tutta la Calabria e Messina: piogge e temporali anche Venerdì. Weekend a rischio [DETTAGLI]

6 Agosto 2020 16:12

Maltempo in Calabria e a Messina: weekend a rischio

Il maltempo che sta colpendo il Sud Italia in questi giorni ha determinato un brusco stop dell’estate: le temperature sono crollate su valori tipicamente autunnali, e i fenomeni estremi stanno condizionando quelle che per molti sarebbero miti giornate di sole in riva al mare. La protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di maltempo estremo per le prossime ore: è scattata l’allerta arancione per domani, Venerdì 7 Agosto, su tutto il territorio calabrese e messinese, oltre che in Puglia e sulla Basilicata settentrionale. Il maltempo proseguirà anche nel weekend, in modo particolare Sabato. Assolutamente sconsigliato programmare per i prossimi giorni attività all’aperto, soprattutto nella fascia tirrenica che sarà la più colpita dai fenomeni estremi.