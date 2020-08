Aeroporto dello Stretto: domani il lancio di Microsoft Flight Simulator, le FOTO dello scalo di Reggio Calabria [GALLERY]

17 Agosto 2020 14:19

Aeroporto di Reggio Calabria: domani il lancio di Microsoft Flight Simulator. I ragazzi italiani di Tailstrike, attraverso la loro pagina Facebook, hanno mostrato le prime immagini del loro lavoro

E’ fissato per domani il lancio di Microsoft Flight Simulator su PC, via Steam e Microsoft Store. Il lavoro di Asobo Studio è importante in quanto promette un elevato grado di fotorealismo e tanti contenuti per gli appassionati dell’aviazione. Sono già molte le realtà al lavoro su nuovi contenuti come scenari, aeroplani e tecnologie. Tra questi ci sono gli italiani di Tailstrike, che attraverso la loro pagina Facebook hanno fatto vedere le prime immagini del loro lavoro dedicato all’Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Nella gallery in alto tutte le immagini.