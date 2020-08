5 Agosto 2020 13:52

Aeroporto di Reggio Calabria, Falcomatà incontra il presidente Sacal: “necessario riprogrammare gli orari dei voli su Roma e Milano, così come appare fondamentale incrementare e puntare anche su altre rotte”

“È necessario riprogrammare gli orari dei voli su Roma e Milano, così come appare fondamentale incrementare e puntare anche su altre rotte. Allo stesso modo, è ormai imprescindibile conoscere il Piano industriale della società”. Sono queste alcune delle richieste che il Sindaco Metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha formulato al neo presidente della Sacal, Giulio De Metrio, nel corso di un incontro istituzionale che, nei giorni scorsi, si è svolto negli uffici di Palazzo Alvaro. Al nuovo vertice della Società di gestione dell’ Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, il Sindaco Falcomatà ha anche chiesto «la salvaguardia di ognuno dei posti di lavoro ed il ripristino della funzionalità del pontile».