Aeroporto di Reggio Calabria, Cannizzaro: “affossato da Oliverio e Falcomatà, con noi inizia nuova stagione di rilancio”

4 Agosto 2020 16:28

“Negli ultimi 6 anni di amministrazione Falcomatà – Oliverio hanno affossato l’Aeroporto di Reggio Calabria. Noi, dall’opposione, in extremis l’abbiamo salvato, riuscendo a mantenere Alitalia e ottenendo un milionario (25 milioni- imminente bando di gara) finanziamento per ammodernarlo e renderlo bellissimo”, è quanto afferma sul proprio profilo facebook, il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “Adesso entriamo in fase Rilancio: lui è Giulio De Metrio nuovo Presidente della SACAL, grande Manager con esperienze straordinarie nel paese. assieme a lui, al nuovo corso della Regione e alla futura compagine amministrativa comunale Reggina, si concretizzerà il rilancio definitivo: cambi di orari, più voli e nuove compagnie, promesso”, conclude Cannizzaro.