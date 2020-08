Adotta un albero di pistacchio a distanza, dagli un nome e riceverai i dolci: la gustosa idea di due pasticceri siciliani

5 Agosto 2020 12:27

Due pasticceri siciliani hanno avuto una idea molto particolare con protagonista principale il pistacchio

Gustosa idea di Vincenzo e Giulio Bonfissuto, due pasticceri di Canicattì, in provincia di Agrigento che hanno piantato e coltivato 70 alberi di pistacchio per avere una vera e propria riserva di “Fastuca” è questo il termine siciliano con cui viene chiamato appunto il pistacchio che è anche il prodotto più famoso in Sicilia.

In Sicilia il pistacchio è protagonista nella pasticceria e non solo. I due pasticceri dal primo agosto hanno dato vita ad un progetto che consiste in una raccolta fondi aperta a tutti e che consentirà di realizzare il loro progetto di coltivare questi alberi di pistacchio, chiunque quindi parteciperà alla raccolta fondi, otterrà in cambio alcuni prodotti realizzati con il pistacchio. La raccolta fondi va dai 27 euro (in omaggio un panettone al pistacchio) fino a 1.000 euro (possibilità tra gli altri benefit di dare il nome a un albero).

L’idea di Giulio e Vincenzo è nata quando i due pasticceri siciliani si sono trasferiti con il loro laboratorio in una sede a Canicattì dove è presente un terreno collinoso e calcareo “che intorno agli anni Venti del Novecento – come si legge su la Repubblica– chiamavano la fastuchera di contrada giuliano, zona vocata per la coltivazione di pistacchio oggi in quest’area quasi persa“.

Le motivazioni dell’abbandono sono spiegate dal fatto che si tratta di un’attività meno produttiva e di più difficile manutenzione rispetto alla vite, qui molto presente. Giulio e Vincenzo vogliono provare a risollevare l’antico pistacchieto: “per non perdere un patrimonio culturale e agroalimentare unico di queste zone“.

Questa iniziativa prevede la possibilità di osservare anche a distanza l’albero e di scegliere un nome, periodicamente chi adotterà un albero di pistacchi, verrà informato su tutto dallo sviluppo alla crescita, alla fioritura, al raccolto di ogni singolo pistacchio fino alla realizzazione dei prodotti.