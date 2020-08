Acr Messina: venerdì il raduno della squadra allo stadio “F. Scoglio”

19 Agosto 2020 19:36

La stagione sportiva 2020/21 dell’Acr Messina inizierà venerdì 21 agosto con il raduno in programma allo stadio “F. Scoglio. Nei giorni 21 e 22, staff e giocatori si sottoporranno alle visite mediche. Lunedì 24 agosto i giallorossi raggiungeranno l’hotel Insteia di Polla, delizioso comune nella valle di Diano, sulle rive del fiume Tanagro e a ridosso dei monti Alburni, in provincia di Salerno, sede del ritiro. Gli allenamenti, in programma al campo sportivo di Polla , si svolgeranno a porte chiuse in ottemperanza alle normative in materia di prevenzione da Covid-19. Tutte le news e gli aggiornamenti in diretta ogni giorno su Radio Night alle ore 19.00 con l’appuntamento Estate Giallorossa. Il ritiro si concluderà il 9 settembre.