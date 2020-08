Aborto: L.Fontana, ‘leggerezza sconcertante’

9 Agosto 2020 19:27

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “E’ preoccupante: le decisioni del governo sulla pillola abortiva suonano come unicamente ideologiche. In questo modo cadono anche importanti tutele per le donne. Mi pare inoltre contraddittorio che un Paese che vive il dramma del calo demografico ponga come prioritaria la questione abortiva. Stupisce che temi così delicati -che attengono alla sacralità della vita, hanno ricadute pesanti sulla salute e implicazioni etiche- siano comunicati a cose fatte e trattati con una sconcertante leggerezza”. Lo afferma Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega ed ex ministro della Famiglia.

“Chi ha sempre invocato la 194 -aggiunge- dovrebbe considerare e pensare ad attuare anche la parte che riguarda gli investimenti per il sostegno alle donne e la prevenzione”.