Whatsapp down, impossibile inviare messaggi: l’app è out

14 Luglio 2020 22:40

Whatsapp: la nota app di messaggistica istantanea è down, non funziona da oltre 30 minuti

Whatsapp down – da circa 30 minuti la nota app di messaggistica istantanea non funziona. Gli utenti non possono ne ricevere e ne inviare messaggi perché il servizio è al momento bloccato. Si registrano lamentele sugli altri social network da parte di numerose persone che ormai sono diventate “whatsapp dipendenti”.