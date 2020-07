Il movimento Volt Messina organizza conferenza online sulla figura di Gaetano Martino, tra i padri fondatori della Comunità Europea

3 Luglio 2020 11:41

Messina. Il 3 luglio conferenza di approfondimento su Gaetano Martino. Durante l’evento si discuterà anche della “Conferenza di Messina”, pietra miliare che ha portato alla costituzione della Comunità Europea

Il movimento Volt Messina ha organizzato per la giornata del 3 luglio, alle ore 16, un evento che si pone come obiettivo quello di far conoscere alla cittadinanza la figura di Gaetano Martino, oltre a raccontare lo status attuale di Messina e di come una città ove l’Europa è nata viva questo particolare momento storico.

Ma chi è Gaetano Martino? Nato il 25 novembre del 1900 a Messina, intraprese la carriera politica all’interno delle file del Partito Liberale Italiano. Durante il suo mandato come Ministro degli Affari Esteri fu il promotore della “Conferenza di Messina”, tenutasi dal 1 al 3 giugno 1955 nelle città di Messina e Taormina, a cui parteciparono sei ministri della CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio) provenienti dai paesi di Italia, Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo, Germania e Belgio il cui fine era quello di studiare delle iniziative in grado di far continuare il processo di integrazione europeo nato alla fine della seconda guerra mondiale.

“Siamo tutti ansiosi di estendere sempre più la nostra integrazione. Mi auguro che in questa Conferenza aggiungeremo un’altra pietra alle fondamenta della costruzione europea” afferma Martino in seguito agli inizi dei lavori. Questo fu considerato il primo passo per la realizzazione di una comunità europea, incentrata sui valori della molteplicità e sulla diversità.

Ma sarà nella giornata del 25 marzo 1957, a meno di due anni dalla Conferenza di Messina che verranno firmati i trattati di Roma, che, insieme ai trattati di Parigi, costituiscono il momento costitutivo della comunità Europea.

L’iniziativa è presentata da Alfredo Mangano, coordinatore di Volt Messina e Mariaelena Giacone, responsabile delle Funzioni di SUpporto di Volt Messina. L’iniziativa è costituita da tre parti: nella prima verrà illustrata la vita di Gaetano Martino attraverso l’utilizzo di slides, nella seconda parte verrà fatta una panoramica sulla città cercando di capire come il populismo si sia diffuso sul territorio messinese. L’ultima parte sarà dedicata al pubblico ed alle eventuali domande sull’argomento.

Sarà possibile partecipare all’iniziativa online, tramite le pagine Facebook ed Instagram di Volt Messina.