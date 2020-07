Volley Reghion, Martina Petta firma per la società reggina

28 Luglio 2020 09:05

Arriva il “pokerissimo” in casa Reghion. Infatti, c’è il quinto acquisto, quello della centrale Martina Petta. La dirigenza reggina, nella persona del Ds Notaro, ha messo a segno un altro colpo di mercato dopo aver ingaggiato le giocatrici Bellapianta, Varaldo, Perata e La Rosa. Con l’acquisto dell’atleta siracusana, che nell’ultima stagione ha militato nel Cervia dopo aver giocato nelle squadre di Catania pallavolo Sicilia e Palermo Club Leoni, ha ulteriormente rafforzato la propria rosa. Così si va così a completare il reparto delle centrali bianco – blu, contando anche le riconferme. “Sono molto felice di poter iniziare questa nuova avventura, sia per la pausa della scorsa stagione e sia, soprattutto, per fare questa nuova esperienza insieme a questa grandiosa squadra che nella stagione scorsa ha fatto un ottimo campionato. Sarà un anno di crescita sportiva e spero anche personale considerato il salto di categoria e sono pronta a mettermi in gioco per la squadra e per me stessa” è il commento della nuova giocatrice della Volley Reghion.