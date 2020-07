Villa San Giovanni: pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per i minori che frequentano i centri estivi 2020

27 Luglio 2020 17:44

“E’ stato pubblicato dalla Dirigente del Settore Politiche Sociali Avv. Maria Grazia Papasidero, l’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per i minori di età compresa tra 3 e 14 anni frequentanti i centri estivi 2020; l’avviso è rivolto alle famiglie di minori di età 3-14 anni per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di contributi (voucher) a copertura del costo di frequenza ai Centri estivi che si svolgeranno nel periodo estivo 2020 sul territorio del Comune di Villa San Giovanni organizzati dagli operatori individuati a seguito di avviso pubblico, già pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente“. E’ quanto scrive in una nota il Sindaco f.f., Maria Grazia Richichi. “Il riconoscimento dei voucher – prosegue– è riservato ai minori di età compresa tra 3 e 14 anni, residenti nel Comune di Villa San Giovanni. Le domande verranno ordinate in base alla situazione di maggiore svantaggio economico, ovvero, sarà data precedenza ai nuclei con attestazione ISEE più bassa. Al fine dell’assegnazione dei voucher si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto, sino all’esaurimento delle risorse. La frequenza al Centro estivo è prevista per numero di sette settimane per 5 giorni a settimana e per 5 ore al giorno. I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda, entro e non oltre il 03/08/2020, compilando apposito modulo disponibile sul sito istituzione dell’Amministrazione Comunale”.