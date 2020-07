Il Vicenza risponde alla Reggina sul mercato: ufficializzato Meggiorini

15 Luglio 2020 19:20

Il Vicenza, neopromosso in Serie B, ha ufficializzato l’acquisto di Riccardo Meggiorini, ex Chievo. Sulle tracce dell’attaccante c’era anche la Reggina

Il Vicenza si candida ad essere tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie B: i veneti hanno ufficializzato l’acquisto di Riccardo Meggiorini, ex Chievo Verona. L’esperto attaccante ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per la seconda stagione, dopo essersi svincolato dai gialloblu. Un colpo importante per i biancorossi, vogliosi di ben figurare nella prossimo torneo cadetto. Il Vicenza risponde così alla Reggina, che ha ufficializzato il colpo Menez nelle scorse settimane. Iniziano dunque a muoversi le neopromosse per essere protagoniste e non comparse nella Serie B 2020-2021. Anche gli amaranto avevano sondato il terreno per il classe ’85 ma avevano trovato la strada sbarrata dalla volontà del calciatore, desideroso di rimanere nei pressi di Verona. Ecco dunque l’affondo decisivo del Lanerossi, con Meggiorini che ritroverà come allenatore Mimmo Di Carlo che lo aveva già avuto ai suoi ordini al Chievo. In questa stagione con la squadra veronese, Meggiorini ha messo a segno 8 reti in 26 presenze e si può considerare un attaccante esperto per la categoria. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del Vicenza:

“La società LR Vicenza comunica che è stato perfezionato con il calciatore Riccardo Meggiorini un accordo annuale con opzione di rinnovo.

Meggiorini, attaccante classe ’85, nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze, siglando 8 reti in Serie B, con la maglia del Chievo. Con i clivensi ha totalizzato anche 122 presenze e 15 reti segnate, in cinque stagioni in Serie A.

Ha vestito inoltre le maglie di Torino, Novara, Bologna, Bari e Inter registrando 261 presenze nella massima serie. In passato per lui anche Cittadella, Pavia e Spezia.

Benvenuto Riccardo!”