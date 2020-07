Il viaggio in Calabria di Giovanni Fois: a Reggio appuntamento da Cesare per il gelato, e tanto altro … [VIDEO]

15 Luglio 2020 15:52

Il giovane Youtuber visita la Calabria e fa tappa al chioschetto di Cesare sul Lungomare

Il giovane Youtuber Giovanni Fois ha visitato la Calabria facendo tappa a Tropea, Pizzo e Reggio. Fois nel suo viaggio ha ovviamente fatto visita al chiosco per gustare il prelibato gelato della Gelateria Cesare. Il giovane Youtuber ha ripreso, come sempre, tutto il suo viaggio e in poche ore il video ha raggiunto le 140.000 views.

Giovanni Fois è originario di Roma ma vive a Milano. Nel 2009 ha aperto il suo canale su YouTube ma la pubblicazione del suo primo video risale al 2017 e il suo successo è stato grazie al suo canale di fitness. Giovanni fin da piccolo ha praticato diversi sport tra cui pallacanestro, pallavolo, arti marziali e hip hop. A 18 anni ha iniziato palestra dedicandosi alla pesistica per 2 anni, successivamente ha provato il calisthenics per poi concentrarsi sul powerlifting. Nel 2018 oltre ai video di fitness ha pubblicato anche video di sfide di cibo andando in giro.