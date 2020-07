Usa: Trump, ‘eroi americani hanno sconfitto i nazisti, ora sconfiggeremo sinistra radicale’

5 Luglio 2020 08:00

Washington, 5 lug. (Adnkronos/Europa Press) – “Gli eroi americani hanno sconfitto i nazisti, detronizzato i fascisti, rovesciato i comunisti, salvato i valori americani, difeso i principi degli Stati Uniti, perseguitato i terroristi fino ai confini della terra. Ora ci apprestiamo a sconfiggere la sinistra radicale, i marxisti, gli anarchici, gli agitatori, i saccheggiatori e le persone che, in molti casi, non hanno assolutamente idea di cosa stanno facendo”. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un discorso in occasione delle celebrazioni per il 4 luglio alla Casa Bianca.

“Non permetteremo a nessuno – afferma ancora Trump – di dividere i nostri cittadini a secondo della razza o del passato. Non permetteremo a queste persone di incitare all’odio”.

“Non permetteremo mai a una folla arrabbiata di buttare giù le nostre statue, cancellare la nostra storia, indottrinare i nostri bambini e calpestare le nostre libertà. Proteggeremo i nostri valori, le nostre tradizioni, i nostri costumi e le nostre credenze”, sottolinea ancora Trump mentre negli Stati Uniti alcune statute dedicate a Cristoforo Colombo sono state danneggiate in diverse città.