Usa: Crimi, ‘spero soluzione positiva al più presto per Chico Forti’

16 Luglio 2020 17:13

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Mi auguro davvero che la vicenda di Chico Forti, che vede il Movimento 5 Stelle impegnato da anni, possa avere un esito positivo al più presto. La volontà di tutti è riportare Chico in patria e il governo, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in particolare, sta facendo con discrezione il massimo sforzo in tal senso, considerandolo un dossier prioritario”. Lo scrive in una nota il capo politico del M5S, Vito Crimi.

“Ho fiducia nel fatto che questo esecutivo ottenga quell’atteso risultato che i suoi predecessori non sono riusciti a conseguire: si tratta di un caso annoso e complesso che si trascina da molto, troppo tempo. Ringrazio i nostri parlamentari, da sempre impegnati su questo fronte, che oggi hanno incontrato i manifestanti per esprimere la loro vicinanza e solidarietà”, conclude.