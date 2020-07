2 Luglio 2020 12:06

Reggio Calabria: giunta alla fine del suo mandato, l’avv. Iatì ringrazia sentitamente l’US ACLI a tutti i livelli, per la fiducia accordata e per l’esperienza concessa

L’Avv. Filomena Iatì, dopo una lunga riflessione, in data 10 giugno 2020, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni per motivi personali, stante l’impossibilità di proseguire nell’incarico conferitole con serenità e con un’azione proficua, caratteristiche tipiche della sua personalità. Giunta alla fine del suo mandato, l’avv. Iatì ringrazia sentitamente l’US ACLI a tutti i livelli, per la fiducia accordata e per l’esperienza concessa.