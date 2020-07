L’Università di Messina apre le porte dell’ex filiale di Banca d’Italia, il Rettore Cuzzocrea: “Vogliamo aprire questa struttura alla nostra città”

14 Luglio 2020 15:01

Lunedì 15 luglio la prima visita presso l’ex filiale di Banca d’Italia dalla sua acquisizione da parte dell’Università di Messina. L’occasione sarà utile anche per fare il punto sulla crescita dell’Ateneo

Mercoledì 15 luglio, alle ore 10, si spalancheranno le porte dell’ex Filiale di Banca d’Italia, recentemente acquisita al patrimonio dell’Ateneo peloritano. Si tratta del primo ingresso nell’immobile a pochi giorni dalla consegna delle chiavi avvenuta lo scorso 9 luglio. All’apertura dei cancelli sarà presente la squadra di governo dell’Università messinese, composta dal Rettore, dai Prorettori, dai Delegati e dai Direttori dei vari Dipartimenti. Parteciperà all’iniziativa anche il dott. Angelo Di Dio, ex ingegnere dello storico edificio che guiderà la visita dei vari saloni. La prima parte dell’evento si svolgerà presso l’entrata principale ed il contestuale ingresso nel mega salone, dove il Rettore incontrerà anche i vari organi di stampa. All’interno del salone saranno disposte delle sedie a semicerchio per garantire il necessario distanziamento nel rispetto delle norme anti Covid vigenti. Successivamente ci si sposterà sul versante di via Iº Settembre per visitare le altre stanze e dopo si approderà al vasto piano superiore della struttura.

“Siamo molto felici – ha detto il Rettore – di poter finalmente aprire le porte di questa prestigiosa sede e, da quando è stato siglato il contratto d’acquisto abbiamo atteso questo giorno con trepidazione. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio architettonico del Palazzo, di arricchirlo grazie al patrimonio artistico e culturale dell’Ateneo ed anche quello di restituire alla città la splendida struttura che in futuro ospiterà un Polo museale, una biblioteca per gli studenti e centri di ricerca. Ciò al fine di renderlo fruibile a tutta la cittadinanza e non solo alla comunità accademica”.

La struttura della Banca d’Italia, edificata nel 1924, ha una superficie di oltre 6000 mq, divisi in un seminterrato e due piani fuori terra, Completamente in cemento armato e muratura, è di fattura molto curata.

Nel corso dell’incontro con la Governance d’Ateneo e la stampa il Rettore, prof. Cuzzocrea, parlerà anche dei servizi agli studenti e anche degli investimenti in corso per dotare i Poli dell’Ateneo di rinnovate infrastrutture (laboratori, aule e tecnologie all’avanguardia) ecosostenibili. Sarà un momento per fare anche il punto sulla fase 3 e sulla crescita dell’Ateneo messinese.