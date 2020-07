Messina: il 7 luglio la prima sessione di laurea in presenza della fase post-covid

5 Luglio 2020 11:05

Si svolgerà martedì 7 luglio la prima sessione di laurea in presenza, dopo l’emergenza a causa del Covid. La cerimonia si terrà a partire dalle ore 9 presso l’Aula Magna dell’Ateneo e vedrà protagonisti 16 studenti dei due Corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Saranno presenti anche il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea e il Direttore del Dipartimento Chibiofaram, prof. Sebastiano Campagna, che porgeranno i saluti ai neolaureati.

Avviata la nuova fase, che prevede lo svolgimento degli esami di profitto in modalità mista e delle lauree in presenza, l’Università di Messina continua a percorrere i suoi passi verso la normalizzazione, dopo il periodo più acuto della pandemia da COVID-19.

“L’Ateneo, nel pieno rispetto della normativa vigente- ha detto il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea- si sta attivando per organizzare una Cerimonia di proclamazione dedicata a coloro i quali si sono laureati nei mesi del lockdown, senza poter pienamente gioire insieme ai parenti ed agli amici più cari. Informazioni dettagliate sull’evento, che rappresenta un giusto premio per i sacrifici di studenti e famiglie ed il coronamento per ogni percorso universitario, verranno fornite nelle prossime settimane”. Presto, quindi, la promessa che il Rettore aveva fatto nei mesi scorsi potrà diventare realtà.