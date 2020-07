Ue: Mattarella, ‘ora da Italia programma tempestivo ed efficace’

31 Luglio 2020 12:41

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Le iniziative, la quantità di risorse ma, soprattutto, la qualità e le formule profondamente innovative messe in campo dalle principali istituzioni comunitarie -dalla Commissione alla Banca centrale, alla Bei, sollecitate dal Parlamento europeo, le scelte del Consiglio europeo- hanno una portata straordinaria e manifestano un’ambizione di significato storico. Adesso, in questo ambito, noi italiani siamo chiamati -istituzioni e società- a fare la nostra parte per utilizzare le grandi opportunità presentate. Nell’ambito di un programma, tempestivo, concreto ed efficace, di rilancio e di innovazione: per fronteggiare e recuperare le conseguenze profondamente negative della pandemia sul piano economico e sociale e per avviare e sviluppare un consistente processo di crescita del nostro Paese”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio.