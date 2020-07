Turista di Reggio Calabria ferita nella riserva dello Zingaro salvata dal Soccorso Alpino Siciliano [FOTO]

19 Luglio 2020 21:00

Primo intervento della stagione da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con l’Aeronautica militare. Nel primo pomeriggio i tecnici del Sass sono intervenuti a cala Beretta per prelevare una turista di 57 anni originaria di Polistena (Reggio Calabria) che si era procurata una sospetta frattura della caviglia sinistra scivolando sul sentiero. Scattato l’allarme alle 13,30, in pochi minuti sono partite due squadre della stazione Palermo-Madonie: mentre una si è avviata via terra dall’ingresso lato Scopello, due tecnici di elisoccorso si sono imbarcati al campo sportivo di Castellamare del golfo su un elicottero HH 139 dell’82° centro Csar decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi. Il velivolo ha calato sul luogo dell’incidente un tecnico con il verricello. La donna è stata immobilzzata, imbracata col triangolo di evacuazione e issata sull’elicottero che l’ha poi sbarcata sul campo sportivo dove ad attenderla c’era un’autombulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Alcamo. Lo scorso anno il Soccorso Alpino aveva portato a termine nove interventi in virtù della convenzione stipulata nel 2016 fa con 118, Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto e Riserva, alcuni dei quali in sinergia con l’Aeronautica Militare.