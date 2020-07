Turismo in crisi, numeri a picco a Giugno per paura del Covid: -60% in Sicilia, -55% in Calabria. Tonfo Sardegna: -80%. Va meglio al Nord [DATI]

1 Luglio 2020 11:53

Le presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni

Comincia con il segno meno la stagione estiva 2020 sia a causa del Covid-19 che delle avverse condizioni atmosferiche, anche se le prenotazioni per luglio e agosto fanno ben sperare. “Per gli imprenditori balneari la stagione estiva – dice Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio – e’ iniziata in ritardo e con la concentrazione delle presenze nei fine settimana“. Le presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni: le perdite piu’ gravi in Sardegna (-80%), nel Lazio e in Molise (-75%) e in Campania e Basilicata (-70%). Non va molto meglio in Friuli Venezia Giulia (-65%) e Sicilia (-60%), Calabria (-55%), Veneto e Abruzzo (-50%). Cali del 45% in Liguria e Marche, del 40% in Emilia Romagna e Puglia, del 30% in Toscana. Evidentemente nelle Regioni del Sud è più grande la paura del contagio, nonostante non ci sia mai stata una vera e propria emergenza, mentre al contrario nel Nord che è stato flagellato dalla pandemia, la popolazione ha meno paura e vuole continuare la vita normale. Differenti approcci nati dai connotati socio-culturali dei territori.