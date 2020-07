Tropea: spacciava marijuana in pieno centro, arrestato 49enne

12 Luglio 2020 10:44

Tropea, il 49enne è stato sorpreso e arrestato dai Carabinieri

Spacciava marijuana in pieno centro a Tropea ma i Carabinieri della locale Compagnia lo hanno sorpreso e arrestato. In manette è quindi finito Francesco La Rosa, 49 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. I militari insospettiti dalla presenza del soggetto nel centro storico di Tropea, meta di forte attrazione turistica, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale trovandolo in possesso di 180 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana divisa in più involucri. Espletate le formalità di rito, La Rosa veniva posto in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.