Tropea, assunti 9 Agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato

30 Luglio 2020 12:08

Tropea: assunti nove Agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato, mentre altri due, già in forza al Comando, passano da part time a tempo pieno

Assunti nove Agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato, mentre altri due, già in forza al Comando, passano da part time a tempo pieno. La Polizia Locale acquisisce maggiore centralità ed importanza nell’assetto comunale. Effettivamente, una Città come Tropea non può prescindere da un corpo di Polizia Municipale strutturato, quindi, efficace ed efficiente. L’organico, soprattutto la dotazione in pianta stabile, è fondamentale per organizzare servizi oltremodo impegnativi in una località che deve gestire flussi turistici giornalieri di svariate migliaia di persone. L’Amministrazione comunale attraverso questa operazione, in perfetta sintonia col proprio programma elettorale, conta di migliorare e potenziare una serie di servizi fondamentali così da essere tempestiva nelle risposte al cittadino e più incisiva nel controllo del territorio in modo da fronteggiare, efficacemente e con determinazione, quelle note criticità incompatibili con una Tropea che, giorno dopo giorno, si sta prepotentemente imponendo, sempre con maggiore forza, tra le mete d’eccellenza del turismo internazionale.