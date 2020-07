Traghetto veloce Messina-Reggio: aumento delle tariffe e modifiche alle fasce orarie

29 Luglio 2020 11:19

Traghetto veloce Messina-Reggio, nuovi obiettivi per Blu Jet: aumento della copertura oraria e delle tariffe, si pensa anche ad una corsa notturna

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condotto una nuova indagine riguardo il traghettamento veloce tra Messina e Reggio, da cui si è evinta l’opportunità di potenziare il servizio al fine di garantire la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria.

Ciò attraverso un intervento sull’organizzazione della Blu Jet Srl, compagnia pubblica operante sulla tratta in questione. L’obiettivo è quello di garantire 16 corse andata e ritorno nei giorni feriali, distribuite in modo tale da coprire una fascia oraria che va dalle 5:30 alle 21; 6 corse andata e ritorno di sabato, domenica e festivi, con la copertura della fascia oraria che va dalle 8 alle 18 e, infine, l’istituzione di un’ulteriore corsa andata e ritorno che copra la fascia oraria tra le 23 e mezzanotte. Anche durante il sabato, la domenica e i festivi.

Altro obiettivo per la compagnia è quello di un innalzamento di 50 centesimi della tariffa per i biglietti ordinari, mantenendo inalterato il costo degli abbonamenti, a fronte però di un aumento dei giorni a disposizione per usufruirne: l’obiettivo è estendere da 40 a 60 giorni il periodo di validità di abbonamenti ordinari e agevolati, e a 20 giorni per quelli per gli studenti.

Dallo studio condotto dal Ministero emerge inoltre come il traffico tra Messina e Reggio sia sostanzialmente costituito da pendolari, come testimoniato dal fatto che i picchi di passeggeri si verificano principalmente durante gli orari compatibili con lo spostamento dei lavoratori e che durante il mese di agosto si verifica invece una diminuzione del traffico complessivo di circa 45 mila unità. Motivo per cui si ritiene particolarmente opportuno potenziare il servizio, a fronte della conseguente necessità di garantire nel miglior modo possibile la continuità territoriale.