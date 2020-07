Terni: Gasparri, ‘rivedere regole Sert, ne discuta Parlamento’ (2)

11 Luglio 2020 19:25

(Adnkronos) – “Le comunità terapeutiche sono l’unica soluzione seria per uscire dalla droga. Mentre i servizi pubblici, nonostante la buona volontà di tanti operatori, hanno ottenuto risultati modesti o, in questo caso di Terni, hanno una responsabilità gravissima perché distribuendo il metadone in quantità, alimentano un mercato di droghe chimiche. Bisogna rivedere ora e subito le procedure dei servizi pubblici. La Procura della Repubblica ha individuato subito il responsabile, ma esortiamo a fare ulteriore luce su questa vicenda. I servizi pubblici servono ma non possono essere una piazza di spaccio di Stato. Chiederò la convocazione immediata dei responsabili nazionali di queste strutture perché è ora di finirla con questi metodi. I tossicodipendenti vanno aiutati e recuperati. Il servizio pubblico faccia i conti con se stesso. Comunque li farà con me in Parlamento”, conclude.