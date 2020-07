Taormina: maxi controlli dei Carabinieri, un arresto per furto aggravato e 5 denunce [DETTAGLI]

13 Luglio 2020 17:54

I Carabinieri della Compagnia di Taormina, nel corso del fine settimana, hanno svolto servizi di prevenzione del territorio svolti, nell’arco delle 24 ore, sulle arterie dell’intero circondario taorminese.

In particolare, sabato sera, i Carabinieri della Compagnia di Taormina congiuntamente ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno eseguito un controllo ad un chiosco-bar di Giardini Naxos (ME), gestito dal 60enne C.S., già noto alle forze dell’ordine. A seguito del controllo i Carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva creato un allaccio abusivo alla rete idrica comunale attraverso il quale riforniva abusivamente il locale commerciale. Pertanto, al termine delle verifiche tecniche, l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato e dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice presso il Tribunale di Messina ed al termine dell’udienza di convalida l’arresto effettuato dai militari dell’Arma è stato convalidato e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, il 60enne è stato rimesso in libertà. A carico dell’arrestato, inoltre, dopo un’ispezione amministrativa e sanitaria sono state elevate violazioni amministrative per la mancanza delle necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali, per l’ammontare complessivo di 3.310 euro.

Nel c orso dei servizi, i militari dell’Arma hanno inoltre proceduto nei confronti di:

due 18enni ed un minore, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina in quanto ritenuti responsabili del reato di tentato furto. I tre giovani sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre tentavano di rubare del materiale all’interno di camion, ma sono stati bloccati dai militari dell’Arma che hanno anche recuperato la refurtiva, restituita al proprietario;

un minorenne di Acireale (CT) ed un minorenne di Mascali (CT), che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina per il reato di rissa e lesioni personali aggravate nei confronti di un altro minore di Francavilla di Sicilia (ME).

Infine, nel corso del servizio sono state controllate 33 autovetture e 70 persone.