Taormina: controlli dei Carabinieri nel fine settimana, un arresto per detenzione di droga e due denunce

21 Luglio 2020 14:21

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno intensificato i servizi coordinati di controllo del territorio nei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Sant’Alessio Siculo, Francavilla di Sicilia e Roccalumera

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno intensificato i servizi coordinati di controllo del territorio nei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Sant’Alessio Siculo, Francavilla di Sicilia e Roccalumera. Nella serata di domenica, a Roccalumera, i Carabinieri hanno arrestato il 44enne C.F., di origine catanese ma residente nel comune jonico, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. I militari, che già da tempo tenevano sotto controllo l’uomo, lo hanno bloccato e sottoposto a una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire addosso all’uomo alcune dosi di cocaina. Pertanto i militari hanno esteso la perquisizione anche al suo domicilio. Nel corso delle perquisizioni i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 12 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina di peso complessivo di 4,5 grammi, un involucro del peso complessivo di 18 grammi circa contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino elettronico ed alcune banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito l’uomo, nella giornata di martedì, è comparso davanti al GIP del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri e gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici della polizia Giudiziaria.

Inoltre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, a Giardini Naxos i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un quindicenne di Paternò (CT) per il reato di furto per avere sottratto dall’abitacolo di un’autovettura un portafoglio ed uno smartphone. Il minore è stato bloccato dai militari dell’Arma poco lontano dal veicolo appena derubato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario mentre il minore è stato affidato ai genitori. A Francavilla di Sicilia, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un cittadino del luogo F.A., 62enne, per detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari, nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto una pistola a tamburo calibro 32 con inserite all’interno tre cartucce. Il revolver era nascosto nel vano di una stufa a pellet posizionata nella cucina dell’abitazione. Inoltre i carabinieri hanno rinvenuto all’interno delle camere da letto una carabina occultata all’interno di un’intercapedine tra il muro e l’armadio, con 3 scatole di piombini/pallini calibro 4,5 per carabina ed all’interno di un armadio una balestra e nr. 8 dardi. Infine, nel corso dei servizi sono stati controllati 111 veicoli e 165 perone elevando 10 contravvenzioni al codice della strada di cui 2 per guida senza patente, 2 per mancanza di copertura assicurativa, una mancanza del casco protettivo, 2 per velocità non moderata in centro abitato e 3 per ingombro carreggiata con rimozione mezzi. Sono stati altresì controllati 4 locali notturni ed a Giardini Naxos sono state elevate due contravvenzioni per violazione all’ordinanza Sindacale che impone la chiusura dei locali alle ore 2.00,