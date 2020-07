7 Luglio 2020 11:18

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria interviene sul 5G

“5G a Reggio Calabria. La Decisione del Sindaco. Facciamo chiarezza. Il direttore del Diies – Università Mediterranea, il Prof. Tommaso Isernia, afferma: Tengo a precisare che la decisione non dipende in alcun modo dalla unica interazione finora avuta con il DIIES e la Mediterranea”. Ciò significa che non ci riteniamo né responsabili né coinvolti in questa decisione”. E’ questo il post pubblicato su facebook sul profilo facebook Diies Università Mediterranea.