Giovane reggino promosso arbitro di calcio professionista [FOTO]

30 Luglio 2020 14:32

Stefano Milone di San Giorgio Morgeto promosso arbitro di calcio professionista

Consegnata una targa ricordo ed un riconoscimento ad un giovane di San Giorgio Morgeto, Stefano Milone, che ha raggiunto un brillante traguardo di essere promosso arbitro di calcio professionista.

Stefano, diventa arbitro effettivo nella stagione sportiva 2010/2011, esordisce a marzo del 2010 in una partita del campionato giovanissimi regionali, nello stesso anno esordisce in 2° e 3° categoria. Nella stagione sportiva 2011/2012 viene promosso in 1° categoria, nel primo anno di appartenenza in questa categoria è stato designato per dirigere una finale play-off tra Scalea e Roggiano. Nella stagione successiva (12/13) viene promosso in Promozione, al termine della stessa stagione viene promosso in Eccellenza. In quest’ultima categoria, causa infortunio, rimane per 3 anni. Il 1° Luglio 2016 viene promosso a livello nazionale, approda alla CAI , commissione arbitri interregionali. Nella stagione 16/17 dirige 25 gare e dopo solo un anno il 1° Luglio 2017 viene promosso in Can D. Nei tre anni in serie D dirige più di 70 gare tra coppa italia, Serie D e Serie A Femminile. Il 1° Luglio 2020 viene promosso in Can C.