Stadio Reggina, lavori di ammodernamento in vista della Serie B: arriva l’ok dal Comune

3 Luglio 2020 12:04

Stadio Reggina, le ultime novità sui lavori di ristrutturazione dell’impianto: la ditta Pellicanò ha vinto la gara d’appalto e aprirà il cantiere in settimana

Notizia positive per la società del Presidente Luca Gallo, è arrivato l’ok per i lavori di ammodernamento dello stadio “Oreste Granillo” in vista della prossima stagione in Serie B. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna della Gazzetta del Sud ed è confermata dall’amministrazione comunale. “L’impresa Pellicanò, che ha vinto l’appalto, aprirà il cantiere lunedì o, al massimo, martedì della settimana entrante”, viene così riferito da Gianni Muraca. L’assessore ai Lavori Pubblici infatti spiega: “c’è la volontà d’intesa con la società amaranto, che la Reggina, dopo la promozione, possa disputare un campionato ottimale anche dal punto di vista dell’agibilità e della sicurezza dell’impianto in cui gioca. E per far sì che lo stadio accolga il suo pubblico nel modo migliore. Con l’auspicio che l’epidemia consenta, nelle modalità previste, di riaprire presto i cancelli ai propri tifosi. Si tratta di un passaggio importante per la città”.