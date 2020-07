Lo stadio è chiuso? I tifosi della Juve Stabia si scatenano dai… balconi [FOTO]

18 Luglio 2020 17:33

La Juve Stabia ha vinto in rimonta contro il Chievo, i tifosi scatenati sui… balconi. La società ha preso le distanze per quanto successo durante il match

Nella giornata di ieri si è verificato un caso curioso nel campionato di Serie B. Il Romeo Menti di Castellamare è una stadio molto particolare: tribune basse, case dietro e balconi alti. Gli impianti sono al momento chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus e per questo motivo i tifosi cercano strade alternative. La Juve Stabia è stata protagonista di una rimonta pazzesca contro il Chievo, 3-2 il risultato finale. Scatenati i supporter sui… balconi che hanno esultato come in curva. La foto ha fatto il giro del web.

Successivamente è arrivato un comunicato della Juve Stabia, che prende le distanze in relazione ad alcuni episodi che si sono verificati sempre durante il match di ieri. “La S.S. Juve Stabia stigmatizza fermamente quanto accaduto ieri all’esterno dello stadio Menti durante la partita tra Juve Stabia e Chievo. Il lancio di petardi che ha provocato la rottura di alcuni sediolini dell’impianto è stato un gesto vile e pericoloso dal quale, ovviamente, la società prende le distanze nella maniera più assoluta riservandosi anche di presentare al più presto una denuncia contro ignoti per il danno provocato allo stadio e per il danno di immagine recato alla S.S. Juve Stabia ed a tutta la città di Castellammare”.