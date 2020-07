Spot Locride, M5S: “ringraziamo Klaus Davi perchè ha aperto il dibattito”

2 Luglio 2020 20:49

Spot Locride, M5S: “ringraziamo Klaus Davi perchè con il suo spot ha permesso di aprire un dibattito che speriamo vada ben oltre la solita, sterile contrapposizione tra Nord e Sud”

“Lo spot di Klaus Davi è debole perchè, nel tentativo di promuovere il marchio Calabria, non racconta ne’ una storia, ne’ un’esperienza, benche’ nella nostra terra ci sia, in proposito, materiale per sempre: dalla tradizione religiosa a quella culinaria, artigiana e musicale. In sostanza quel video si riduce ad un insieme di suggestioni per immagini, ad una sintesi accelerata, perfino incomprensibile, sul minore inquinamento e consumo di suolo nella regione”. E’ quanto affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento 5 stelle Francesco Sapia, Bianca Laura Granato e Giuseppe d’Ippolito. “Nel filmato in questione – proseguono – ci sono delle verità, per quanto parziali. E’ innegabile che la Calabria sia un luogo molto meno contaminato di tanti posti del Nord, nei quali l’elevata densità e produzione industriale, l’uso spesso selvaggio del territorio, gli allevamenti intensivi di animali, le grandi città, le conurbazioni e i maggiori effetti della tragedia di Chernobyl hanno prodotto livelli di inquinamento di gran lunga più alti che alla punta dello Stivale. Ciononostante, bisogna dire che sull’economia e sullo sviluppo della Calabria pesano ancora, e troppo, i ritardi sulla depurazione, la gestione scellerata del ciclo dei rifiuti, la cementificazione lungo la Statale 18, l’imperdonabile oblio dell’enorme patrimonio regionale di natura e cultura, le speculazioni nelle aree protette (si veda la centrale a biomasse del Mercure) lo sversamento illecito dei rifiuti in alcune aree, le mancate bonifiche e l’assistenzialismo e il clientelismo voluti e mantenuti dalla vecchia politica. Parimenti, sul futuro della Calabria grava il connubio tra ‘ndrangheta e potere pubblico, su cui spesso si chiudono gli occhi con la scusa dell’orgoglio identitario e della promozione turistica, che invece necessitano di reali interventi di valorizzazione del territorio, delle sue risorse, delle sue ricchezze, delle sue leggende, dei suoi miti e dei suoi talenti”. “In ogni caso – concludono i parlamentari M5S – ringraziamo Davi perchè con il suo spot ha permesso di aprire un dibattito che speriamo vada ben oltre la solita, sterile contrapposizione tra Nord e Sud e che, ci auguriamo, susciti una riflessione delle forze politiche sulla bellezza dell’Italia e sul fatto che mafia e arretratezza non appartengono affatto al dna del Mezzogiorno”.