Spot Locride, Klaus Davi fa dietrofront: “tagliata la parte comparativa che ha suscitato polemica e dibattito”

3 Luglio 2020 09:14

“Da stasera lo spot di Klaus Davi realizzato gratuitamente dalla sua agenzia di comunicazione per i comuni della Locride , sarà visibile in rete senza la parte iniziale comparativa – che ha suscitato tanto dibattito in Italia e all’estero in questi giorni – mentre rimarrà visibile la parte dedicata alle spiagge e ai paesaggi mozzafiato della Riviera dei Gelsomini vale a dire di Bianco, Africo, Carafa del Bianco, Locri, Siderno, Caulonia, Casignana con la sua Splendida ‘Villa Reale’e naturalmente San Luca borgo in cui Klaus è amministratore“. Lo annuncia Klaus Davi consigliere comunale di San Luca che inoltre anticipa che a breve l’ ex ministro del Turismo Gian Marco Centinaio verrà in Calabria per incontrare i Sindaci locridei e gli amministratori locali per programmare inziative in comune sul fronte del Turismo. “Ci siamo sentiti ieri con l’onorevole Centinaio e a breve scenderà per dare una concreta mano alla Locride e alla Calabria. A questo punto rinnoviamo l’invito anche al presidente Luca Zaia di venire a San Luca e nella Locride per godere della nostra ospitalità e mostrargli le nostre terre delle quali nei suoi comunicati, gli va dato atto, ha parlato in modo estremamente elogiativo”, conclude.