Spot Locride, l’Associazione Direttori d’Albergo Italia prende le distanze da Klaus Davi: “non è così che si rilancia il nostro territorio”

2 Luglio 2020 16:06

Spot Locride, l’Associazione Direttori d’Albergo Italia prende le distanze da Klaus Davi: “l’Italia ha dimostrato di sapersi unire davanti alle difficoltà, non saremo di certo noi a spezzare questo sentimento comune”

“La nostra terra di Calabria e le sue infinite coste fanno parte delle nostre ricchezze e del nostro prodotto turistico. In questo caso la Riviera dei Gelsomini messa al centro dell’attenzione per via dello spot creato da Klaus Davi merita di essere tutelata e protetta nella propria immagine di territorio ospitale ed evoluto. ADA Calabria Associazione Direttori d’Albergo Italia , insieme alla giunta regionale e al suo Vice Presidente regionale Maurizio Reale cittadino della locride , non può esimersi dallo sposare il pensiero espresso dal Consorzio albergatori ed operatori turistici della Riviera dei Gelsomini Jonica Holidays“. E’ quanto scrive in una nota Maurizio Reale, Vice Presidente ADA Calabria Associazione Direttori d’Albergo Italia. “Alla luce di quanto annunciato -prosegue la nota- condividiamo in toto il comunicato stampa diramato proprio nella giornata di ieri a firma del direttivo e di tutti gli associati della Jonica Holidays: Spot Locride, gli albergatori prendono le distanze dal messaggio di Klaus Davi. Riteniamo il messaggio diffuso da Klaus Davi e da alcuni sindaci per nulla aderente al pensiero dei cittadini della Riviera dei Gelsomini. Siamo un popolo ospitale e solidale per natura, non ci appartiene lo spirito con cui si è prodotto un video di discutibile fattura tecnica (con orrori grammaticali, pezzi di video proprietà di terzi non citati e imbarazzanti inesattezze geografiche) e di vacui contenuti. Non è questa la nostra idea di rilancio del territorio, a scapito di qualcun altro. L’Italia ha dimostrato di sapersi unire davanti alle difficoltà, non saremo di certo noi a spezzare questo sentimento comune.

Il nostro invito agli italiani- aggiunge la nota– è quello di visitare le meraviglie di cui la nostra nazione è ricca, dal nord al sud, e di scoprire il nostro territorio, la Locride, che al pari di altri offre qualità e bellezza, cultura e tradizione, accoglienza e coinvolgimento. Siamo una terra di spiagge infinite e di acque cristalline, di natura incontaminata e di paesaggi incredibili, siamo una terra di grandi scrittori e di una storia millenaria, siamo figli di Zaleuco e di Nosside, di Corrado Alvaro e di Saverio Strati, per citarne solo alcuni. Siamo la misteriosa ed inesplorata Magna Grecia, ideale per chi vuole lasciarsi avvolgere da una esperienza quasi mistica. Venite a trovarci perché vi promettiamo nuove ed innumerevoli sensazioni e scoperte, ogni giorno. Sceglieteci per quel che siamo, troverete una dimensione più familiare e certamente non massiva, e questo è per noi un punto di forza. Il video ideato e realizzato da Klaus Davi è il messaggio di uno straniero in una terra che si è fidata poco di se stessa fino ad oggi, lo prova la scelta di qualche sindaco poco capace di distinguere un prodotto utile da uno dannoso, forse smanioso di veder banalmente scorrere su uno schermo qualche immagine del proprio paese, piuttosto che saper guardare all’insieme.

Come Jonica Holidays, consorzio alberghiero della Riviera dei Gelsomini operante da oltre quarant’anni sul territorio, non avremmo mai avallato una simile iniziativa, se solo qualcuno ce ne avesse dato notizia prima della diffusione, ed avremmo volentieri condiviso con chiunque un video da noi prodotto, qualche anno fa, per una fiera turistica internazionale, e che ha incantato gli ospiti del nostro stand. Lo rilanciamo come modello del messaggio che da anni proponiamo fuori dai nostri confini, sperando che alcuni sindaci non ci propinino altri cavalli di Troia pronti a distruggere il lavoro che a fatica portiamo avanti, spesso senza il loro sostegno. La malafede di Klaus Davi è evidente nella spasmodica ricerca di una visibilità rincorsa per fini strettamente personali. Non siamo disponibili a far diventare strumento di nessuno il nostro impegno ed i nostri investimenti. In conclusione, ribadiamo la nostra stima verso gli operatori turistici di tutta Italia e della Riviera Romagnola in particolare, con cui spesso ci siamo confrontati durante le fiere turistiche e dal quale confronto abbiamo tratto esempio per nuove idee per la promozione del territorio”, conclude la nota.