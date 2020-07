2 Luglio 2020 21:26

Spot Locride, Aiello: “dopo EasyJet, ci pensa Klaus Davi a far diventare la Calabria trend topic in rete. Il video è di basso profilo”

“Dopo EasyJet, ci pensa Klaus Davi a far diventare la Calabria trend topic in rete. Il video è di basso profilo”. E’ quanto scrive su Facebook Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il M5S, a proposito del video, realizzato dal giornalista Klaus Davi e promosso da alcuni sindaci della Locride.