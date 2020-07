Spot comuni locride, Klaus Davi: “reggini si ricorderanno dichiarazioni Zaia contro la Calabria”

3 Luglio 2020 15:29

Le parole di Klaus Davi consigliere comunale di San Luca e autore dello spot ideato da Davi stesso per promuovere la Locride che Zaia oggi ha di nuovo criticato

“Cito testualmente il solitamente pacato governatore del Veneto :” la Calabria esprime brutte cose a livello nazionale o internazionale .” Queste parole a pochi giorni dall’inizio della campagna elettorale a Reggio Calabria, dove si voterà per l’elezione del sindaco, rischiano seriamente di danneggiare il candidato del centro destra che sarà proprio un leghista, ma forse Zaia non lo sa. E a Reggio queste parole circolano nei bar di Archi, di Arghillà, di Catona di Gallico, di Croce Valanidi grazie a un video che proprio lui ha diffuso su Facebook. Sarà molto difficile che i reggini se le dimenticheranno in cosi poco tempo .” Lo ha dichiarato Klaus Davi consigliere comunale di San Luca e autore dello spot ideato da Davi stesso per promuovere la Locride che Zaia oggi ha di nuovo criticato.