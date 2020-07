7 Luglio 2020 14:02

Spiaggia di Capo di Riace, il plauso dei repubblicani all’amministrazione comunale di Motta San Giovanni: “quando la politica si ben predispone all’ascolto mentre un esempio negativo, vista la totale incapacità nell’ascolto, lo possiamo ritrovare nel Sindaco Metropolitano”

“Recentemente abbiamo segnalato una situazione di marginalizzazione venutasi a creare nelle zone del Comune di Motta San Giovanni, in particolare nelle spiagge di Capo di Riace, “trascurate” e in uno stato di incuria rispetto agli arenili limitrofi. Rilevare che in poco tempo dal nostro appello (sarà stato un caso?) l’amministrazione del Comune di Motta San Giovanni si sia attivata per colmare tali iniquità, è, per noi repubblicani, un bel gesto, meritorio di plauso, da parte di una politica che, come accade purtroppo raramente nel nostro territorio, in questo caso sembra abbia saputo ascoltare i moniti dei cittadini e dei movimenti politici che da anni prendono a cuore le esigenze della collettività e del bene pubblico”. E’ quanto scrive in una nota Demetrio Giordano del Partito Repubblicano Italiano, Consociazione Metropolitana di Reggio Calabria. “La stagione turistica degli operatori balneari dell’area in questione può ora partire in condizioni di maggiore equità, giustezza che potrà considerarsi completamente raggiunta solo quando il previsto ripascimento degli arenili interesserà anche il litorale del mitico capo Leucopetra; tratto di costa oggi non interessato dal previsto piano in carico alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. I repubblicani reggini saranno ancora più lieti di manifestare ulteriore apprezzamento anche quando quest’ultimo gap di disomogeneità amministrativo territoriale verrà colmato.