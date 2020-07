Spese pazze, Siracusano (FI): “vicinanza a Pogliese, la legge Severino va cancellata”

24 Luglio 2020 12:02

Spese pazze, Siracusano (FI): “all’ottimo sindaco di Catania, Salvo Pogliese, va la mia vicinanza personale e politica”

“All’ottimo sindaco di Catania, Salvo Pogliese, va la mia vicinanza personale e politica. Sono certa che saprà dimostrare – non ho alcun dubbio su questo – la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati e sono sicura che l’impegno per la sua città continuerà senza sosta anche durante questa complicata parentesi”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia e membro della Commissione Giustizia di Montecitorio. “Pogliese ha dimostrato in più d’una occasione il suo smisurato amore per Catania, lasciando un seggio al Parlamento europeo pur di fare il primo cittadino del capoluogo etneo.