Sostegno del Governo per i centri estivi, Melicchio (M5S): “Oltre 5 milioni e mezzo per la Calabria”

2 Luglio 2020 15:00

Melicchio: “il governo è al fianco dei Comuni nel potenziamento dei centri estivi. Le risorse previste ammontano a 135 milioni, da destinare direttamente ai Comuni impegnati nell’organizzazione delle attività per i minori tra i 3 e i 14 anni nei mesi da giugno a settembre 2020″

“Il governo è al fianco dei Comuni nel potenziamento dei centri estivi. Le risorse previste ammontano a € 135 milioni, da destinare direttamente ai Comuni impegnati nell’organizzazione delle attività per i minori tra i 3 e i 14 anni nei mesi da giugno a settembre 2020, per interventi da realizzare in collaborazione con enti pubblici e privati, enti del Terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici.” Lo afferma il deputato calabrese del M5S Alessandro Melicchio che spiega: “Questi fondi saranno destinati al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Uno stanziamento diretto del Governo indispensabile per sostenere gli enti locali in una delicata fase di ripartenza dopo l’emergenza Covid-19. Ulteriori 15 di euro milioni – continua il parlamentare pentastellato – saranno assegnati attraverso un successivo Avviso per progetti di contrasto alla povertà educativa, per risorse complessive pari a 150 milioni. Ai Comuni della nostra regione andranno oltre 5 milioni e mezzo di euro. I criteri di ripartizione dei finanziamenti sono basati sulla popolazione di bambini e minori tra i 3 e i 14 anni presente in ciascun Comune”. Il deputato Cinque stelle ricorda inoltre le altre misure di sostegno stabilite dal Decreto Rilancio. “Le famiglie potranno richiedere il bonus per baby sitter o per il centro estivo, ogni nucleo familiare potrà vedersi riconosciuto un contributo fino a 2.000 euro. Misure fondamentali, in vista della stagione estiva, per aiutare e sostenere le famiglie della Calabria in un periodo di grande difficoltà, soprattutto quelle con minori che più di altre hanno subito gli effetti del lockdown”.

Riparto dei finanziamenti per i comuni calabresi:

Acquaformosa 2.576,63 €; Acquappesa 5.088,03 €; Acquaro 6.392,66 €; Acri 60.828,09 €; Africo 10.632,68 €; Aieta 2.544,02 €; Albi 2.478,79 €; Albidona 2.413,55 €; Alessandria del Carretto 130,46 €; Altomonte 13.861,63 €; Amantea 41.976,27 €; Amaroni 5.251,11 €; Anoia 7.077,58 €; Antonimina 3.522,48 €; Ardore 17.318,88 €; Arena 3.979,10 €; Badolato 8.871,44 €; Bagaladi 2.772,33 €; Bagnara Calabra 33.398,37 €; Belmonte Calabro 5.218,50 €; Belsito 2.315,71 €; Belvedere di Spinello 7.044,97 €; Belvedere Marittimo 27.397,10 €; Benestare 11.611,15 €; Bianchi 2.576,63 €; Bianco 14.840,10 €; Bisignano 33.561,45 €; Bivongi 3.163,71 €; Bonifati 6.196,96 €; Borgia 22.928,76 €; Botricello 20.613,06 €; Bova 945,85 €; Bova Marina 12.720,08 €; Bovalino 34.963,92 €; Brancaleone 8.773,60 €; Bruzzano Zeffirio 2.413,55 €; Buonvicino 4.990,19 €; Calanna 2.087,40 €; Calopezzati 3.424,64 €; Caloveto 4.044,33 €; Campana 3.620,33 €; Campo Calabro 17.742,88 €; Candidoni 1.532,93 €; Canna 1.239,39 €; Capistrano 2.185,24 €; Caraffa del Bianco 1.272,01 €; Cardeto 3.392,02 €; Cardinale 5.088,03 €; Careri 8.675,75 €; Carfizzi 880,62 €; Cariati 26.940,48 €; Carlopoli 3.620,33 €; Carolei 10.469,61 €; Carpanzano 260,92 €; Casali del Manco 29.582,35 €; Casignana 2.935,40 €; Cassano all’Ionio 60.045,31 €; Castelsilano 2.413,55 €; Castrolibero 33.789,76 €; Castrovillari 65.296,42 €; Catanzaro 276.515,02 €; Caulonia 19.177,97 €; Cenadi 1.435,09 €; Centrache 1.174,16 €; Cerisano 9.067,14 €; Cervicati 1.956,94 €; Cerzeto 3.359,41 €; Cessaniti 9.817,29 €; Cetraro 30.332,50 €; Chiaravalle Centrale 15.916,41 €; Cicala 2.511,40 €; Cinquefrondi 23.222,30 €; Cirò 8.186,51 €; Cirò Marina 54.435,43 €; Cittanova 35.518,38 €; Civita 1.696,01 €; Condofuri 16.014,26 €; Corigliano-Rossano 276.417,18 €; Cosenza 195.693,58 €; Cosoleto 2.870,17 €; Cropalati 3.033,25 €; Crosia 38.160,25 €; Crotone 225.797,77 €; Crucoli 9.849,91 €; Curinga 20.710,90 €; Cutro 33.920,22 €; Dasà 4.468,34 €; Davoli 18.297,35 €; Delianuova 12.491,77 €; Diamante 13.731,17 €; Dinami 5.903,42 €; Drapia 4.794,49 €; Fabrizia 6.229,58 €; Fagnano Castello 11.611,15 €; Falconara Albanese 3.522,48 €; Falerna 12.981,01 €; Feroleto della Chiesa 4.990,19 €; Filandari 6.523,12 €; Filogaso 4.403,11 €; Firmo 5.120,65 €; Fiumefreddo Bruzio 8.545,29 €; Francavilla Angitola 5.512,04 €; Francavilla Marittima 8.871,44 €; Frascineto 4.990,19 €; Fuscaldo 26.157,71 €; Gagliato 1.108,93 €; Galatro 4.827,11 €; Gasperina 5.740,34 €; Gerace 7.958,21 €; Gerocarne 7.044,97 €; Gimigliano 9.099,75 €; Gioia Tauro 79.223,28 €; Gioiosa Ionica 29.256,19 €; Girifalco 15.590,25 €; Grimaldi 4.240,03 €; Grotteria 8.838,83 €; Guardavalle 14.709,63 €; Ionadi 22.733,07 €; Isca sullo Ionio 4.500,95 €; Isola di Capo Rizzuto 76.385,73 €; Jacurso 1.174,16 €; Laino Borgo 4.337,87 €; Laino Castello 2.739,71 €; Lamezia Terme 239.952,94 €; Lappano 2.446,17 €; Lattarico 10.795,76 €; Laureana di Borrello 16.177,34 €; Limbadi 11.839,46 €; Locri 40.117,18 €; Longobardi 6.131,73 €; Lungro 5.088,03 €; Luzzi 30.397,74 €; Magisano 3.587,72 €; Maida 15.264,10 €; Mammola 7.044,97 €; Mangone 6.620,97 €; Marano Marchesato 14.285,63 €; Marcellinara 8.251,75 €; Marina di Gioiosa Ionica 23.613,69 €; Martirano 2.641,86 €; Martirano Lombardo 1.956,94 €; Marzi 3.522,48 €; Melicuccà 2.674,48 €; Melicucco 20.123,82 €; Melissa 12.263,46 €; Melito di Porto Salvo 35.355,31 €; Mendicino 33.365,75 €; Mesoraca 24.722,62 €; Miglierina 2.609,25 €; Mileto; 22.504,76 €; Molochio 6.425,27 €; Monasterace 12.133,00 €; Mongrassano 3.979,10 €; Montalto Uffugo 85.257,17 €; Montauro 3.620,33 €; Montebello Jonico 17.612,42 €; Montegiordano 3.294,18 €; Montepaone 19.797,67 €; Monterosso Calabro 4.207,41 €; Morano Calabro 11.219,77 €; Mormanno 6.294,81 €; Motta San Giovanni 17.481,96 €; Mottafollone 2.054,78 €; Nicotera 16.992,73 €; Nocera Terinese 14.546,56 €; Olivadi 1.239,39 €; Oppido Mamertina 17.742,88 €; Oriolo 3.685,56 €; Orsomarso 3.098,48 €; Palermiti 2.641,86 €; Palizzi 4.272,64 €; Pallagorio 2.348,32 €; Palmi 63.535,18 €; Paludi 2.315,71 €; Panettieri 652,31 €; Paola 46.607,69 €; Parenti 5.414,19 €; Parghelia 3.783,41 €; Paterno Calabro 4.435,72 €; Pazzano 1.272,01 €; Pentone 5.348,96 €; Pianopoli 9.230,21 €; Pietrapaola 2.609,25 €; Pizzoni 2.478,79 €; Placanica 2.576,63 €; Platania 6.196,96 €; Platì 20.580,44 €; Polia 1.630,78 €; Polistena 38.095,02 €; Portigliola 4.174,80 €; Praia a Mare 18.101,66 €; Reggio di Calabria 590.179,21 €; Rende 105.902,84 €; Riace 9.882,53 €; Ricadi 16.177,34 €; Rizziconi 27.658,03 €; Rocca Imperiale 9.719,45 €; Roccella Ionica 18.721,35 €; Roggiano Gravina 22.667,84 €; Roghudi 2.935,40 €; Rogliano 16.373,03 €; Rombiolo 14.644,40 €; Rosarno 61.839,17 €; Roseto Capo Spulico 5.446,80 €; Rota Greca 3.131,10 €; Samo 2.054,78 €; San Benedetto Ullano 4.990,19 €; San Calogero 14.905,33 €; San Cosmo Albanese 1.956,94 €; San Costantino Calabro 7.208,05 €; San Demetrio Corone 8.838,83 €; San Donato di Ninea 2.511,40 €; San Ferdinando 14.840,10 €; San Fili 9.328,06 €; San Floro 2.739,71 €; San Giorgio Albanese 3.424,64 €; San Giorgio Morgeto 11.545,92 €; San Giovanni di Gerace 1.402,47 €; San Gregorio d’Ippona 11.056,69 €; San Lorenzo 5.903,42 €; San Lucido 17.547,19 €; San Mango d’Aquino 3.946,49 €; San Marco Argentano 23.809,39 €; San Martino di Finita 1.859,09 €; San Mauro Marchesato 6.131,73 €; San Nicola da Crissa 3.392,02 €; San Pietro a Maida 12.263,46 €; San Pietro Apostolo 4.337,87 €; San Pietro di Caridà 2.413,55 €; San Procopio 1.956,94 €; San Roberto 4.272,64 €; San Sostene 5.185,88 €; San Vincenzo La Costa 6.849,28 €; Sangineto 3.033,25 €; Santa Caterina dello Ionio 5.968,65 €; Santa Cristina d’Aspromonte 2.087,40 €; Santa Domenica Talao 3.131,10 €; Santa Maria del Cedro 15.459,79 €; Santa Severina 7.110,20 €; Santa Sofia d’Epiro 6.392,66 €; Sant’Agata del Bianco 1.826,47 €; Sant’Alessio in Aspromonte 1.108,93 €; Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 3.196,33 €; Sant’Eufemia d’Aspromonte 15.133,64 €; Sant’Ilario dello Ionio 5.120,65 €; Santo Stefano in Aspromonte 3.163,71 €; Sant’Onofrio 10.404,38 €; Saracena 8.643,13 €; Satriano 11.480,69 €; Savelli 2.152,63 €; Scido 2.707,09 €; Scigliano 2.152,63 €; Sellia Marina 26.483,86 €; Seminara 8.969,29 €; Serra San Bruno 22.178,61 €; Serrastretta 8.708,36 €; Serrata 1.891,70 €; Sersale 12.165,62 €; Settingiano 13.502,86 €; Siderno 65.361,65 €; Simeri Crichi 15.427,18 €; Sinopoli 7.142,82 €; Sorbo San Basile 2.217,86 €; Sorianello 4.468,34 €; Soriano Calabro 8.773,60 €; Soverato 21.591,52 €; Soveria Mannelli 7.599,43 €; Soveria Simeri 4.370,49 €; Spadola 2.935,40 €; Spezzano Albanese 21.167,52 €; Spezzano della Sila 11.937,31 €; Spilinga 3.750,79 €; Squillace 12.393,93 €; Staiti 424,00 €; Stefanaconi 8.610,52 €; Stignano 4.044,33 €; Stilo 8.414,82 €; Strongoli 22.863,53 €; Taurianova 55.381,28 €; Taverna 8.056,05 €; Terranova da Sibari 14.155,17 €; Terranova Sappo Minulio 1.304,62 €; Terravecchia 1.467,70 €; Tiriolo 11.252,38 €; Torano Castello 14.579,17 €; Torre di Ruggiero 2.544,02 €; Tortora 19.080,12 €; Trebisacce 25.831,55 €; Tropea 16.829,65 €; Vaccarizzo Albanese 2.968,02 €; Vallefiorita 4.924,96 €; Vallelonga 2.902,79 €; Varapodio 6.947,12 €; Verbicaro 6.979,74 €; Verzino 4.827,11 €; Vibo Valentia 113.110,89 €; Villa San Giovanni 45.890,14 €; Zaccanopoli 1.532,93 €; Zagarise 4.631,41 €; Zumpano 11.969,92 €;