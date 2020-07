7 Luglio 2020 17:28

Egea festeggia il primo Cliente di gas metano a Soriano Calabro: la multiutility prosegue la propria crescita in tutte le province italiane

Sono stati il Sindaco di Soriano Calabro Vincenzo Bartone e il Vice Sindaco, Salvatore Inzillo, a celebrare ieri, lunedì 6 luglio, il primo allacciamento della rete gas metano ad un’abitazione. Al suo fianco, a festeggiare questo momento particolarmente importante per la cittadina di circa 2.500 abitanti nel cuore della Calabria, c’erano i responsabili di Egea. Il passaggio al gas metano permetterà agli abitanti di Soriano Calabro di migliorare il proprio stile di vita, risparmiare sui consumi e soprattutto valorizzare il proprio immobile. “Siamo orgogliosi ed onorati di essere la prima società di vendita di gas metano e luce ad attivare un contratto a Soriano Calabro» sottolineano i responsabili di Egea Commerciale. «Il nostro è un contributo alla crescita del territorio nel rispetto dell’ambiente e che rientra nel percorso che da sempre caratterizza la nostra azienda nel suo sviluppo: quello di una multiutility glocal, con un know-how internazionale maturato nel corso di decenni, importanti partnership con le migliori Università italiane ma sempre caratterizzato da una forte relazione a livello locale. Una azienda dal volto umano e che segue i propri clienti con massima sensibilità ed attenzione. Una multiutility con una forte presenza nelle province d’Italia, piccole città e paesi, ovvero il cuore pulsante del nostro Paese. Non per nulla, i nostri valori parlano di vicinanza al Territorio, alle Comunità, piena e totale rintracciabilità e soprattutto lealtà. A tutto questo si aggiunge la convenienza”. Egea è presente con la sua offerta di luce e gas in Calabria a cominciare da Reggio Calabria, Vibo Valentia e Polistena. La sede regionale si trova a Polistena, in via Martiri Fosse Ardeatine 6/a (tel. 0966-932689) ed i responsabili locali sono Sergio Mileto e Salvatore Crupi.