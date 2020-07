Messina, sopralluogo del vicesindaco Mondello al Mercato Zaera: “Il monitoraggio dei cantieri è necessario per risolvere rapidamente le criticità” [FOTO]

8 Luglio 2020 13:44

Messina. Il vicesindaco Mondello ha effettuato un sopralluogo presso il Mercato Zaera per supervisionare lo stato dei lavori in corso. Alta l’attenzione sull’opera particolarmente attesa dalla cittadinanza

Il Vice Sindaco Salvatore Mondello ha effettuato questa mattina, alla presenza del RUP Vito Leotta e del Responsabile di cantiere Giuseppe Bellia, un sopralluogo presso il Mercato Zaera, per verificare lo stato dell’arte e l’avanzamento dei lavori in linea con la tempistica prestabilita.

“Ho ritenuto opportuno constatare personalmente le attività di cantiere – ha dichiarato il Vice Sindaco – trattandosi di un’opera particolarmente attesa dalla città, che darà la giusta collocazione agli operatori commerciali e il necessario decoro alla zona. I lavori stanno proseguendo secondo il cronoprogramma ed in giornata potrà essere parzialmente aperta la via degli Orti. Sono convinto che un monitoraggio costante dei cantieri sia assolutamente necessario, sia per avere diretto riscontro di quanto accade, sia per potere evidenziare le eventuali criticità, cercando soluzioni in tempi rapidi, in sinergia con gli uffici”.

Si va dunque avanti, avendo superato i ritardi connessi ai ritrovamenti archeologici e ai rallentamenti dovuti all’emergenza COVID. L’Amministrazione comunale punta ad un riassetto complessivo dei mercati cittadini, da sempre oggetto di degrado ed incuria, che a breve potranno essere restituiti alla comunità con un nuovo restyling, in linea con i moderni standard di costruzione. Una boccata di ossigeno per le attività commerciali e per il patrimonio infrastrutturale della città.