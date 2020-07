Sono anni che “ce la menate” con la discriminazione territoriale, ma se dobbiamo assistere a questo scempio non ha senso

11 Luglio 2020 18:20

Brutto episodio che si è verificato prima di Juve-Atalanta, il tecnico Gasperini e lo staff contro un tifoso solo per aver urlato “forza Napoli”

Chi scrive è un meridionale. Fiero e orgoglioso di esserlo. Così come fiero e orgoglioso di essere italiano. E, statene certi, per chi come me prova umilmente a raccontare il calcio italiano non è mai stata una questione di Nord e Sud. Si può avere simpatia e piacere nel vedere cosa sta facendo l’Atalanta così come lo si aveva nel vedere cosa faceva il Napoli di Sarri. Ma mai, e dico mai (e non ci sono dubbi sia così), Gennaro Gattuso – uno degli uomini che nel calcio incarna al meglio il meridione e che oltretutto adesso allena anche una squadra del Sud – si è permesso di fare qualche affermazione o alludere al Nord in maniera discriminatoria. Mai. Anche perché al Nord ha fatto le sue fortune da calciatore. Ed è anche normale sia così. Ma se lui è stato così sempre esaltato da tanti nel mondo pallonaro per le sue doti extra calcistiche, per i valori che incarna a livello umano, non comuni a tutti, forse questo ci dovrebbe far riflettere. Non che bisogna sminuirle, sia chiaro, ma se Gattuso è tra i pochi a distinguersi per un comportamento “normale”, allora gli altri sono tutti “sbagliati”.

E allora non continuate a “menarcela” con gli spot sul razzismo, con il solito falso moralismo di chi in privato smaschera la sua vera natura, con la “storiella” della discriminazione territoriale, gli annunci negli stadi e le multe alle società. Lasciatecelo dire: non servono a niente. Non servono a niente quando poi un tifoso del Napoli viene definito “terrone del cazzo” da un rappresentante dello staff dell’Atalanta. Un tifoso del Napoli che ha l’unica “colpa” di aver gridato goliardicamente “forza Napoli” a Gasperini. Manco l’avesse insultato. E invece si è preso un bel “pedala coglione”.

Di che cosa stiamo parlando? Per quale motivo tutto questo? Perché continuare a far vedere al mondo intero la “maschera” buonista di tanti che invece senza telecamere mostrano qual è loro vera natura? Lasciate che esca fuori e che tutti la guardino e si facciano un’idea. Non si apprezza di più un Mihajlovic che, a costo di essere impopolare, dice quello che pensa? Ma almeno lo fa pubblicamente e senza nascondersi.

Ecco, ora, ripeto, “non ce la menate” con tutte queste storie. La vera indole di un uomo spunta fuori a prescindere, che sia di Milano, Roma o Palermo. E, come in tante situazioni, non bisogna generalizzare. Ma se l’andazzo è questo non c’è più nulla di cui meravigliarsi. Neanche di chi parla di “meridionale inferiore”. Non c’è più nulla di cui meravigliarsi se si continua a stare dietro all’eterno dualismo Nord-Sud. E sono sempre più convinto di una cosa: l’Italia è unita solo quando gioca la Nazionale. Mi sbaglierò? In basso ecco il video dell’episodio.