Sondaggi politici: Meloni affossa Salvini, in un anno Fratelli d’italia +9,4% e Lega -12,1% [DATI]

17 Luglio 2020 17:24

Sondaggi politici: la Lega scende per la prima volta sotto il 25%, ma resta primo partito. Cresce la fiducia nel premier Conte

Un vero boom di consensi per il partito di Giorgia Meloni in anno. Fratelli d’Italia guadagna quasi il 10 per cento (esattamente + 9,4% rispetto a luglio del 2019). E specularmente, l’altro partito di centrodestra, la Lega di Matteo Salvini, scende a – 12,1%. E’ quanto emerge dal sondaggio Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 16 e il 17 luglio 2020 con metodo cati – cawi. Analizzando un anno di consenso ai principali partiti, emerge che cala (anche se di pochi punti) la percentuale per le due forze politiche che sostengono il Governo Conte: il Pd a -3,4%; M5S a – 2,3%. Mantiene sostanzialmente intatto il suo elettorato Forza Italia, con un + 0,3% di consensi in 12 mesi. Altri partiti in totale + 8,1%.

Nonostante il calo dei consensi in un anno, la Lega comunque resta al primo posto, con il 25 per cento, tra i principali partiti. E’ quanto emerge dal sondaggio Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 16 e il 17 luglio 2020 con metodo cati – cawi. Questa la situazione con le differenze percentuali rapportate a una settimana fa. Lega al 24,9% (venerdì scorso al 25,3%, -0,4%); Pd al 20,2% (20,4% venerdì scorso, – 0,2%); Fratelli d’italia al 16,0% (15,8% venerdì scorso, + 0,2%); M5s al 15,0% (14,7% venerdì scorso, + 0,3%); Forza Italia al 8,3 (8,2% venerdi’ scorso, + 0,1%); La Sinistra al 2,9% (2,7% venerdì scorso, + 0,2%); Azione al 2,9% (2,8% venerdì scorso, + 0,1%); Italia viva al 2,7% (2,9% venerdì scorso; – 0,2%); +EU al 1,9%(1,8% venerdì scorso, + 0,1%); Verdi al 1,6% (1,8% venerdì scorso, – 0,2%); altri partiti stabili al 3,6%.

Aumenta anche se di poco la fiducia nel Governo. E’ quanto emerge dal sondaggio Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè, con interviste effettuate il 16 e il 17 luglio 2020 con metodo cati – cawi. Nell’operato di Conte e dei suoi ministri ha fiducia il 29,8% degli intervistati (una settimana fa era il 29,5%): sale quindi di uno 0,3 il consenso. Non ha fiducia il 65,8% a fronte del 66,1% di sette giorni fa (-0.3% quindi la percentuale dei non convinti). Un 4,4% (esattamente come venerdì scorso) non esprime una posizione sull’operato del Governo.