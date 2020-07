Sofo (Lega): “Reggio Calabria potrebbe essere la città più bella del mondo, se solo avesse una politica capace”

17 Luglio 2020 17:04

Vincenzo Sofo (Lega) è da ieri in visita a Reggio Calabria: su Instagram un post che pubblicizza la città calabrese dello Stretto

“L’arena dello Stretto, con in fondo la Dea Athena combattente munita di scudo e lancia pronta a difendere Reggio, punta d’Italia e una delle capitali della Magna Grecia. Una città con i piedi bagnati da due mari, Jonio e Tirreno, le spalle coperte da una montagna selvaggia, l’Aspromonte, e lo sguardo proteso sulla Sicilia. Potrebbe essere la città più bella del mondo. Se solo avesse una politica capace di risaltarne l’immenso valore”. A scriverlo tramite il proprio account Instagram è Vincenzo Sofo, eurodeputato della Lega che da ieri si trova a Reggio Calabria per una riunione di partito. Inoltre questa mattina ha tenuto un incontro a Palazzo Campanella insieme al capogruppo Tilde Minasi e il neo presidente della Sacal, Giulio De Metrio, per discutere del rilancio dell’aeroporto “Tito Minniti”.