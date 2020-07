Soccorsi 17 migranti al largo di Lampedusa [VIDEO]

13 Luglio 2020 16:09

Sicilia: questa mattina a seguito di un avvistamento da parte di un velivolo Frontex sono state soccorse 17 persone, di cui 6 già in acqua, a poche miglia dall’isola di Lampedusa

Questa mattina a seguito di un avvistamento da parte di un velivolo Frontex sono state soccorse 17 persone, di cui 6 già in acqua, a poche miglia dall’isola di Lampedusa. Intorno alle 10.00 un velivolo dell’Agenzia Frontex ha avvistato 6 migranti in acqua a circa 4 miglia da Lampedusa e, poco distante, un barchino con altre 11 persone a bordo. Appena arrivata la segnalazione nella Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma è stata subito inviata la motovedetta CP311 di Lampedusa, che si trovava in zona in attività di pattugliamento. I 6 naufraghi sono stati recuperati dai soccorritori marittimi presenti a bordo della motovedetta CP311 che ha successivamente recuperato anche le altre 11 persone che erano alla deriva sul barchino.