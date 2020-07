SIXTHCONTINENT: perché un e-commerce non dovrebbe interessarsi al green?

21 Luglio 2020 16:08

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di sostenibilità ambientale: numerose sono le iniziative che cercano di sensibilizzare tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani. Grazie al ricorso sempre più massiccio al mondo e alla comunicazione web, queste stesse iniziative molto spesso (e per fortuna) riescono a spopolare. La sensibilizzazione al tema deve essere veicolata su più livelli: molto interessante e proficuo è l’approfondimento anche a livello scolastico in modo che gli adulti del domani abbiano un’attenzione e una sensibilità in più nei riguardi di risorse che non sono infinite. Nel suo piccolo, la collettività può dare il suo contributo alla tutela della biodiversità e del nostro habitat. Il comportamento di ognuno di noi è la forza di tutti: essere sensibilizzati al tema è un primo passo per inserire nella nostra routine l’utilizzo di prodotti e abitudini eco-friendly. Per questo motivo trovare sempre più sponsor o personalità che sposano la causa green è sicuramente un punto di forza.

SixthContinent: la sostenibilità ambientale diventa una priorità

Se si pensa agli e-commerce, l’idea di un’azienda interessata all’ecosostenibilità non è immediata. Sembra improbabile che delle realtà medio-grandi, se non grandissime, possano essere interessate all’ambiente. Trattasi, in realtà, di falsi miti: sono sempre più numerose le aziende che si interessano all’argomento, lanciando linee bio, contribuendo attivamente nel settore o semplicemente aderendo a iniziative green. Uno dei casi più emblematici è quello di SixthContinent che ha lanciato una propria iniziativa #green sul finire dello scorso anno. L’idea è molto semplice e, probabilmente per questo, molto bella: regalare o autoregalarsi una Card Treedom che permette di piantare uno o più alberi su uno dei cinque continenti e di seguirne la crescita sul portale. L’acquisto di una Card Treedom su SixthContinent permette, di contribuire all’aumento degli alberi nel mondo: si acquista la card, si sceglie l’albero che un contadino pianterà e se ne prenderà cura. Grazie all’impegno che Treedom apporta a questa fantastica iniziativa, gli utenti potranno vedere i progressi del proprio alberello e seguirne la crescita. Inoltre, l’iniziativa ha anche un ruolo sociale e relazionale molto forte: i primi mesi di questo 2020 sono stati molto difficili e, durante il lockdown, abbiamo (ri)scoperto la bellezza della condivisione, seppure attraverso i social network e i mezzi di comunicazione che avevamo a nostra disposizione; continuare a condividere dei buoni propositi e delle iniziative che vanno a migliorare il nostro Pianeta non può che arricchirci emotivamente e mentalmente: dare il proprio contributo alla Foresta di SixthContinent, attualmente popolata da 2500 alberi, ed entrare a far parte di questa Famiglia virtuale può unirci nell’opera di salvaguardia del nostro pianeta.

SixthContent: come funziona?

Per chi bazzica nell’universo dello shopping online, SixthContinent non sarà un e-commerce sconosciuto: piattaforma dall’utilizzo semplice, immediato e intuitivo, permette di beneficiare di prezzi vantaggiosi e di Shopping Card digitali che possono essere usate sia nei negozi online che in quelli fisici su moltissimi brand e tantissimi prodotti che coprono dalla cura della persona e quella della casa e della propria auto. Invece, chi non conosce o non ha mai utilizzato la piattaforma potrebbe provarla e apprezzarne la facilità di utilizzo. I sostenitori (e non solo!) del bio e dell’ambiente come bene primario non potranno che apprezzare questa iniziativa e l’interesse di SixthContinent per il mondo del green e della sostenibilità!