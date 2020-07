Il sindaco Cateno De Luca ai cittadini: “Grazie di cuore, con il vostro amore Messina sempre più bella”

13 Luglio 2020 11:59

Messina. Il sondaggio condotto da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore propone De Luca come secondo sindaco più apprezzato d’Italia. Il ringraziamento del sindaco ai cittadini sui social

Questa mattina il sindaco di Messina Cateno De Luca, in uno slancio autocelebrativo, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook ringraziando i cittadini messinesi che, a quanto risulta da un’indagine statistica, hanno fatto sì che potesse risultare il secondo sindaco più apprezzato d’Italia. Primo Antonio Decaro, sindaco di Bari.

“MESSINESI … GRAZIE DI CUORE!” scrive De Luca. “Con il vostro amore nei confronti della Città e del vostro Sindaco Messina sarà sempre più Bella Protagonista e Produttiva. Di seguito la nota tecnica che chiarisce come è emerso che Io sono il secondo sindaco più amato:

‘Nell’edizione 2020 del Governance Poll, indagine condotta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, trionfa il sindaco di Bari Antonio Decaro, seguito dal primo cittadino di Messina Cateno De Luca e da quello di Bergamo Giorgio Gori. Il sondaggio è stato condotto dal 5 al 30 giugno 2020 su un campione di mille elettori in ogni Comune, disaggregati per sesso, età e area di residenza. La domanda posta: ‘Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se ci fossero le elezioni comunali lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?’”.