Il Sindaco di Cosenza indagato per corruzione insieme all’ex ministro Clini e altri 26: “uso improprio fondi pubblici per progetti ambientali in Cina”, ma lui chiarisce: “tutto trasparente, chiarirò”

8 Luglio 2020 16:26

Corruzione, rinvio a giudizio per l’ex ministro Clini e per il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

Rinvio a giudizio per l’ex ministro dell’Ambiente del governo Monti Corrado Clini nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere transnazionale. Alla sbarra anche la compagna Martina Hauser, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e altre 25 persone accusate a vario titolo di corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e peculato. L’accusa che coinvolge il primo cittadino di Cosenza è di aver utilizzato in modo improprio fondi pubblici per progetti ambientali in Cina. A decretare l’avvio del processo è stato nei giorni scorsi il Gup del Tribunale di Roma. L’udienza dibattimentale è stata differita a novembre.



Corruzione, Occhiuto: “chiarirò la mia posizione, nessuna illegittima utilità”

“Il Gip ha ritenuto, per come ampiamente previsto, che occorresse l’approfondimento dibattimentale per tutti i 26 indagati. Per quanto mi riguarda sono sicuro di poter chiarire la mia posizione in dibattimento perché non c’è stata proprio nessuna illegittima utilità, né privata né pubblica, derivante dalla nomina di Martina Hauser ad assessore comunale“. E’ quanto dichiara all’AdnKronos il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere transnazionale. Con lui a processo anche l’ex ministro dell’Ambiente del governo Monti, Corrado Clini, e la sua compagna, Martina Hauser, che ha fatto parte della giunta comunale di Cosenza. Alla sbarra, in totale, 26 persone accusate a vario titolo di corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e peculato.